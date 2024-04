Kultur Weshalb Apenrade der Stadt Aachen überlegen ist

Apenrade/Aabenraa „Weltweit an der Spitze steht der Name Aabenraa“ – Die Überschrift stammt aus einem Artikel eines Seniorenmagazins aus Aachen. Welche kuriose Geschichte sich dahinter verbirgt, was Aachen, Apenrade und das neuseeländische Invercargill miteinander verbindet und welche Rolle ein ehemaliger Mitarbeiter des „Nordschleswigers“ dabei spielt, darum geht es in dem folgenden Artikel.